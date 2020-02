Chiffre d'affaires 2019 conforme aux attentes, à 25,9 M€

Madrid, le 27 février 2020 à 07h45 - Le Groupe Antevenio (ISIN ES0109429037, éligible PEA PME), leader des technologies et contenus marketing en Europe du Sud et en Amérique, présente aujourd'hui son chiffre d'affaires consolidé 2019, clos au 31 décembre 2019.



Activité impactée par le ralentissement du marché de la publicité digitale en Europe



Antevenio enregistre un recul de 14% de son chiffre d'affaires 2019, à 25,9 M€, conforme aux estimations communiquées par le Groupe fin décembre.



La baisse du chiffre d'affaires a été moins marquée au 2e semestre (-8%) qu'au premier (-19%) mais l'activité est restée impactée par le ralentissement du marché de la publicité digitale pour les acteurs européens. Dans un marché du marketing et de la publicité digitale qui continue à croître globalement en 2019, les acteurs européens restent en effet pénalisés par la réglementation RGPD et les évolutions techniques décidées par les acteurs mondiaux comme Google ou Facebook.



Ainsi, les activités Technologie Marketing ont poursuivi leur croissance en 2019, mais celle-ci a été freinée par le recul marqué des activités Digital Media Trading et Publishing.