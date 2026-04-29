Chiesi s'offre KalVista pour 1,9 milliard de dollars
information fournie par Zonebourse 29/04/2026 à 14:32
Pour réaliser cette opération, Chiesi propose 27 dollars par action en numéraire, ce qui valorise sa cible à environ 1,9 milliard de dollars. Cette transaction, la plus importante jamais réalisée par Chiesi, marque une étape décisive dans le renforcement de sa division "Global Rare Diseases".
L'opération, déjà approuvée à l'unanimité par les conseils d'administration des deux sociétés, devrait être finalisée au troisième trimestre 2026.
Un actif stratégique : l'EKTERLY (sebetralstat)
Le coeur de ce rachat réside dans le sebetralstat, commercialisé sous le nom d'EKTERLY. Ce médicament est une petite révolution pour les patients souffrant d'angioedème héréditaire (AEH). C'est le premier inhibiteur de la kallicréine plasmatique administré par voie orale et "à la demande" pour traiter les crises. Il a été lancé aux Etats-Unis en juillet 2025, et a déjà généré 49 millions de dollars de ventes sur ses premiers mois. Approuvé également en Europe et au Japon, il fait l'objet d'études pour étendre son usage aux enfants de 2 à 11 ans.
Cap sur les 6 milliards d'euros en 2030
Pour Chiesi, cette acquisition n'est pas seulement un ajout de portefeuille, c'est un moteur de croissance pour sa stratégie à long terme. Le sebetralstat devrait contribuer de manière significative à l'objectif de chiffre d'affaires du groupe, fixé à 6 milliards d'euros d'ici 2030.
En intégrant KalVista, Chiesi renforce également de manière structurelle sa présence et son infrastructure commerciale sur le marché stratégique des Etats-Unis.
Valeurs associées
|26,6700 USD
|NASDAQ
|+38,62%
A lire aussi
-
* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe : * SOCIETE ... Lire la suite
-
Donald Trump a déclaré mercredi qu'il envisageait une réduction des forces armées américaines stationnées en Allemagne, après des propos vindicatifs contre le chancelier allemand à propos de la guerre en Iran. "Les Etats-Unis étudient et examinent actuellement ... Lire la suite
-
Le géant sud-coréen Samsung Electronics a annoncé jeudi avoir multiplié par six son bénéfice net sur un an et enregistré un chiffre d'affaires record au premier trimestre 2026, grâce à l'intelligence artificielle (IA). Samsung s'est imposé comme un acteur clé, ... Lire la suite
-
Les organisateurs d'une nouvelle flottille de militants propalestiniens souhaitant briser le blocus de Gaza ont affirmé jeudi que leurs bateaux avaient été encerclés par la marine israélienne dans les eaux internationales et que le contact avait été perdu avec ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer