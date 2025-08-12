Chicago Atlantic BDC Inc devrait afficher un bénéfice de 36 cents par action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chicago Atlantic BDC Inc LIEN.OQ LIEN.O devrait afficher une hausse de ses revenus trimestriels lorsqu'elle publiera ses résultats le 14 août pour la période se terminant le 30 juin 2025

* La société basée à New York devrait déclarer une augmentation de 4 395,7% de ses revenus à 13,083 millions de dollars, contre 291 mille dollars il y a un an, selon l'estimation moyenne de 2 analystes, basée sur les données de LSEG.

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour Chicago Atlantic BDC Inc est un bénéfice de 36 cents par action.

* La note moyenne actuelle des analystes sur les actions est "achat" et la répartition des recommandations est de 1 "achat fort" ou "achat", 1 "maintien" et aucune "vente" ou "vente forte"

* L'estimation moyenne des bénéfices par les analystes est restée inchangée au cours des trois derniers mois.

* L'objectif de cours médian à 12 mois de Wall Street pour Chicago Atlantic BDC Inc est de 12,14 $, soit environ 14,9 % au-dessus de son dernier cours de clôture de 10,33 $

12 août - Ce résumé a été généré par machine le 12 août à 13:25 GMT. Tous les chiffres sont exprimés en dollars américains, sauf indication contraire. (Pour toute question concernant les données de ce rapport, veuillez contacter Estimates.Support@lseg.com. Pour toute autre question ou réaction, contactez RefinitivNewsSupport@thomsonreuters.com)