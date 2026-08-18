Chez Stellantis, les mauvaises nouvelles volent en escadrille

(Zonebourse.com) - Le titre Stellantis a lourdement chuté hier, après l'annonce d'un gros rappel de véhicules à l'échelle mondiale, à cause d'un risque de dysfonctionnement des caméras de recul. L'action perd désormais 53% en 2026, touche un nouveau plus bas depuis 2013 et réussit le tour de force d'être la lanterne rouge du CAC 40 et du FTSE MIB, ses deux indices de référence.

L'héritage de Carlos Tavares est décidément très lourd à porter pour Stellantis. Le groupe franco-italien a perdu plus de 4% au cours de la séance de lundi, pour porter son passif 2026 à -53%. En cause, l'annonce d'un rappel portant sur 955 000 véhicules dans le monde, pour un possible dysfonctionnement des caméras de recul. Le logiciel radio qui équipe les véhicules pourrait brouiller ces caméras.

Près de 90% des véhicules concernés circulent aux Etats-Unis sous les marques Chrysler (modèles Pacifica et Voyager), Dodge (Charger), Jeep (Cherokee, Compass, Gladiator, Grand Cherokee, Grand Wagoneer, Wrangler) et Ram (1500, 2500 et ProMaster). Outre-Atlantique, les caméras de recul sont obligatoires sur les véhicules légers depuis 2018. Les autres véhicules concernés ont essentiellement été vendus au Canada (environ 83 000), au Mexique (environ 8 000) et dans d'autres pays (environ 16 000). Stellantis n'a pas nommé le fournisseur des équipements.

L'entreprise précise ne pas avoir connaissance d'accident ou de blessure. Les conducteurs peuvent continuer à utiliser leurs véhicules. La solution consiste en une mise à jour logicielle par liaison radio, ce qui limite les coûts de rappel.

Pour autant, cet épisode vient s'ajouter aux mauvaises nouvelles qui émaillent la vie du groupe depuis plusieurs trimestres. Fin juillet, le constructeur avait annoncé un chiffre d'affaires semestriel conforme aux attentes, mais une rentabilité toujours sous pression. Stellantis essuie des pertes en Europe et peine à accélérer la cadence aux Etats-Unis, où se concentrent actuellement ses efforts d'investissement. Le management a confirmé les prévisions annuelles, mais compte sur une embellie au second semestre pour les atteindre.

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