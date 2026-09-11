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Chewy recule après la révision à la baisse de sa note par J.P. Morgan, dans un contexte sectoriel difficile
information fournie par Reuters 11/09/2026 à 10:53
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 septembre - ** L’action Chewy CHWY.N recule de 1,4% en pré-ouverture à 20,78 dollars après que J.P. Morgan a abaissé sa recommandation sur le distributeur d’articles pour animaux de compagnie de « surpondérer » à « neutre » et revu son objectif de cours à la baisse, de 29 à 24 dollars

** La société de courtage invoque un contexte sectoriel difficile et une croissance organique modérée

** Elle indique que la situation des consommateurs au deuxième trimestre ne s’est pas significativement redressée, ce qui pourrait continuer à peser sur les dépenses discrétionnaires et la tendance à la « premiumisation »

** Les résultats opérationnels du deuxième trimestre ont été soutenus par des éléments non récurrents tels que des remboursements de droits de douane, des cartes-cadeaux non utilisées, des ajustements de stocks et des actions de merchandising financées par les fournisseurs – selon JPM

** La société a néanmoins gagné des parts de marché au deuxième trimestre et ses récentes acquisitions ont enregistré des performances supérieures aux attentes, selon JPM, qui ajoute s’attendre à ce que cette tendance se poursuive au troisième trimestre

** La société a publié des résultats optimistes pour le deuxième trimestre et a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires pour le troisième trimestre en début de semaine

** Depuis le début de l'année, jusqu'à la clôture de jeudi, l'action a reculé de 36%

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