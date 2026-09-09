Chewy en hausse après avoir publié des prévisions de ventes optimistes pour le troisième trimestre et des résultats solides au deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 septembre - ** L'action du distributeur en ligne de produits pour animaux Chewy CHWY.N progresse de 1,9% à 23,7 dollars en pré-ouverture

** La société prévoit un chiffre d'affaires net pour le troisième trimestre compris entre 3,32 et 3,36 milliards de dollars, dont la valeur médiane est supérieure aux estimations des analystes, qui s'élèvent à 3,33 milliards de dollars - données compilées par LSEG

** Affiche un BPA ajusté de 36 cents au deuxième trimestre et un chiffre d’affaires de 3,33 milliards de dollars pour la même période, deux résultats supérieurs aux estimations

** La société indique que les résultats du deuxième trimestre sont portés par la croissance de sa clientèle

** 22 des 29 sociétés de courtage attribuent à l’action la recommandation « acheter » ou supérieure, et sept « conserver »; le cours cible médian est de 31 dollars - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, le titre affichait une baisse de 29,6% depuis le début de l'année