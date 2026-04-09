Chevron voit dans la guerre en Iran un stimulant pétrolier, mais prévient que les opérations de couverture pèseront sur les résultats

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(Réécriture du paragraphe 1, ajout d'actions au paragraphe 5, détails aux paragraphes 6-8) par Sumit Saha

Chevron CVX.N a déclaré jeudi qu'il s'attendait à ce que les bénéfices en amont du premier trimestre augmententde 1,6à 2,2 milliards de dollars par rapport au trimestre précédent, alimentés par des prix du pétrole plus élevés en raison de la guerre en Iran , bien qu'un impact des opérations de couverture puisse peser sur les résultats.

La major pétrolière américaine a déclaré que les effets temporels liés aux opérations de couverture et à la comptabilité devraient réduire les bénéfices et le flux de trésorerie d'exploitation, hors fonds de roulement, de 2,7 milliards à 3,7 milliards de dollars après impôts, principalement dans ses activités en aval. L'impact devrait s'inverser à l'avenir.

Cet avertissement fait écho aux commentaires de son rival Exxon Mobil XOM.N , qui a signalé mercredi (voir l 'adresse que si la hausse des prix du pétrole pourrait augmenter les bénéfices en amont d'environ 1,4 milliard de dollars par rapport au quatrième trimestre, les bénéfices globaux pourraient chuter car un impact de plusieurs milliards de dollars lié à la couverture financière l'emporte sur les gains en termes de prix.

Le conflit, qui a débuté le 28 février, a fait grimper les prix du pétrole jusqu'à 65 %, et certains champs pétroliers et gaziers du Moyen-Orient ont arrêté leur production après la fermeture effective du détroit d'Ormuz, par lequel transite un cinquième des flux énergétiques mondiaux.

Les actions de la société ont augmenté d'environ 1 % dans les échanges avant bourse, suivant la hausse des prix du pétrole .

"Chevron a la plus faible exposition au Moyen-Orient parmi les supermajors, les liquides de la région ne représentant qu'un peu plus de 1 % de la production du groupe, ce qui lui permet d'être mieux placé que ses pairs pour bénéficier de la hausse actuelle des matières premières", a déclaré Biraj Borkhataria, analyste chez RBC Capital Markets.

La production nette d'équivalent pétrole de Chevron devrait se situer en moyenne entre 3,8 et 3,9 millions de barils par jour, les volumes étant affectés par l'arrêt du projet Tengizchevroil au Kazakhstan et la réduction de la production dans certaines régions du Moyen-Orient.

De l'autre côté de l'Atlantique, Shell SHEL.L a également déclaré que la baisse de la production de gaz au premier trimestre et l'impact sur les liquidités à court terme seraient en partie compensés par l'augmentation des échanges de pétrole, offrant un premier aperçu de la manière dont la guerre américano-israélienne contre l'Iran remodèle les bénéfices des majors pétrolières.

Chevron, qui devrait publier ses résultats le 1er mai, a enregistré des bénéfices en amont de 3,04 milliards de dollars au quatrième trimestre.

Les analystes s'attendent à ce que la major pétrolière affiche un bénéfice net de 3,2 milliards de dollars pour le trimestre clos le 31 mars, selon les données compilées par LSEG.