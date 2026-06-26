Chevron vise davantage d'accords pour alimenter les centres de données américains

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* Chevron prévoit de prendre une décision finale d'investissement concernant le projet Kilby d'ici la fin de l'année

* Chevron cible l'ouest du Texas, le Midwest, la côte du golfe du Mexique, les Rocheuses et l'Utah pour ses futurs projets

par Laila Kearney et Sheila Dang

Chevron CVX.N étudie actuellement de nouveaux contrats liés à des centres de données à travers les États-Unis, notamment dans le Midwest, les Rocheuses et sur la côte du golfe du Mexique, après avoir signé un contrat de deux décennies pour alimenter en électricité un centre de données de Microsoft situé dans l’ouest du Texas, a déclaré un dirigeant de la société à Reuters.

Les compagnies pétrolières et gazières telles que Chevron

CVX.N et Exxon Mobil XOM.N cherchent à tirer profit de la demande d’électricité record générée par l’expansion des centres de données des géants de la tech, axée sur l’intelligence artificielle, en proposant leur gaz naturel et leur expertise dans le développement de projets énergétiques de grande envergure et complexes.

Chevron a annoncé lundi avoir signé un accord pour développer une centrale électrique au gaz naturel, baptisée « Project Kilby », qui aurait une capacité de 2,67 gigawatts et fournirait de l’électricité exclusivement au campus de centres de données de Microsoft à Pecos, au Texas. Ce projet est le premier du genre pour Chevron et sera suffisamment important pour alimenter une ville de la taille de San Francisco.

CHEVRON SE TOURNE VERS LE TEXAS, LE MIDWEST ET LA CÔTE DU GOLFE

Le géant pétrolier voit un potentiel pour d’autres projets dans l’ouest du Texas, qui fait partie du bassin permien, le premier gisement pétrolier américain recelant d’abondantes ressources en gaz naturel, a déclaré Jeff Gustavson, président de la division des nouvelles énergies chez Chevron, lors d’une interview mercredi.

Parmi les autres régions d’intérêt figurent le Midwest et la côte du Golfe — une zone importante pour la production et le transport d’énergie — ainsi que les environs des Rocheuses, dans le Colorado, a-t-il précisé. L’entreprise envisage également des partenariats avec des centres de données dans l’Utah, où Chevron dispose d’une installation de production d’hydrogène.

« Nous examinerons d’autres régions du pays. Nous étudierons ces possibilités avec Microsoft. Nous les examinerons également avec d’autres clients potentiels », a déclaré M. Gustavson. « Si nous parvenons à réunir les éléments nécessaires pour atteindre nos seuils de rentabilité, d’autres annonces suivront au fil du temps. »

Kilby offre à Chevron une source de revenus distincte, non exposée au risque lié aux prix des matières premières qui caractérise son cœur de métier. M. Gustavson a indiqué que Chevron et ses partenaires étaient en train de finaliser les détails de la conception du projet et a refusé de divulguer le coût estimé.

Les analystes ont déclaré cette semaine qu’il était trop tôt pour dire si l’approvisionnement en électricité des centres de données deviendrait une source de revenus significative pour Chevron.

Chevron prévoit de prendre une décision finale d’investissement d’ici la fin de l’année. La première production d’électricité de Kilby est attendue en 2028, le projet devant mettre plusieurs années à atteindre sa pleine capacité.

Le projet, qui nécessitera sept turbines GE Vernova et plusieurs turbines de plus petite taille fournies par Caterpillar, pourra à terme dépasser sa capacité initiale de 2,67 gigawatts.