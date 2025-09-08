 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Chevron va investir massivement en Corée du Sud dans le raffinage et la pétrochimie
information fournie par Reuters 08/09/2025 à 06:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Chevron CVX.N prévoit d'investir massivement en Corée du Sud dans le raffinage et la pétrochimie, a déclaré un dirigeant de la major pétrolière américaine lors de la Conférence sur le pétrole de l'Asie-Pacifique lundi.

"Il y aura donc des endroits comme la Corée où nous investirons massivement dans la pétrochimie et la valorisation du pétrole lourd, et puis il y aura des raffineries comme ici à Singapour, où nous avons choisi de ne pas faire ces gros investissements et d'obtenir en fait un meilleur rendement à travers la plupart des parties du cycle sur la croissance du capital", a déclaré Brant Fish, président de Chevron pour l'aval international.

Valeurs associées

CHEVRON
153,650 USD NYSE -2,59%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
Pétrole Brent
66,29 USD Ice Europ +0,94%
Pétrole WTI
62,58 USD Ice Europ +1,07%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

