Chevron va investir massivement en Corée du Sud dans le raffinage et la pétrochimie

Chevron CVX.N prévoit d'investir massivement en Corée du Sud dans le raffinage et la pétrochimie, a déclaré un dirigeant de la major pétrolière américaine lors de la Conférence sur le pétrole de l'Asie-Pacifique lundi.

"Il y aura donc des endroits comme la Corée où nous investirons massivement dans la pétrochimie et la valorisation du pétrole lourd, et puis il y aura des raffineries comme ici à Singapour, où nous avons choisi de ne pas faire ces gros investissements et d'obtenir en fait un meilleur rendement à travers la plupart des parties du cycle sur la croissance du capital", a déclaré Brant Fish, président de Chevron pour l'aval international.