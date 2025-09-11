Chevron va établir une usine de mélange de lubrifiants au Pakistan, selon le ministre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La major pétrolière américaine Chevron a investi 30 millions de dollars pour mettre en place une usine de mélange de lubrifiants entièrement automatisée au Pakistan, a déclaré jeudi le ministre du pétrole, estimant qu'il s'agissait d'un signe de l'engagement à long terme de l'entreprise. Le ministre du pétrole Ali Pervaiz Malik a ajouté que Chevron prévoyait d'augmenter ses ventes au-delà des 70 millions de litres par an actuels.