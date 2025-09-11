 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 807,88
+0,60%
Chevron va établir une usine de mélange de lubrifiants au Pakistan, selon le ministre
information fournie par Reuters 11/09/2025 à 11:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La major pétrolière américaine Chevron a investi 30 millions de dollars pour mettre en place une usine de mélange de lubrifiants entièrement automatisée au Pakistan, a déclaré jeudi le ministre du pétrole, estimant qu'il s'agissait d'un signe de l'engagement à long terme de l'entreprise. Le ministre du pétrole Ali Pervaiz Malik a ajouté que Chevron prévoyait d'augmenter ses ventes au-delà des 70 millions de litres par an actuels.

Valeurs associées

CHEVRON
157,830 USD NYSE +1,94%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
Pétrole Brent
67,35 USD Ice Europ -0,37%
Pétrole WTI
63,43 USD Ice Europ -0,47%
© 2025 Thomson Reuters.

