Chevron va augmenter ses exportations de pétrole vénézuélien vers les États-Unis-sources

La major pétrolière américaine Chevron CVX.N est prête à augmenter ses exportations de brut vénézuélien vers les États-Unis à environ 300.000 barils par jour (bpj) en mars, contre 100.000 bpj en décembre et environ 230.000 bpj jusqu'à présent ce mois-ci, ont déclaré à mercredi deux sources au fait du projet.

La société, qui est le principal partenaire de l'entreprise énergétique publique vénézuélienne PDVSA, a affrété une douzaine de pétroliers afin d'augmenter les expéditions et d'écouler les stocks accumulés depuis décembre, lorsque le blocus américain a frappé les exportations du pays membre de l'Opep.

Quatre coentreprises pétrolières Chevron-PDVSA produisent entre 240.000 et 250.000 bpj de brut lourd, très apprécié des raffineurs américains de la côte du golfe du Mexique. Les réductions de production appliquées par PDVSA à certains champs pétroliers depuis début janvier n'ont pas touché les projets de Chevron, selon des sources distinctes.

Chevron, qui a été pendant des mois la seule entreprise autorisée par Washington à exporter du pétrole vénézuélien vers les États-Unis dans le cadre d'une exemption aux sanctions, est désormais en concurrence avec les sociétés commerciales Vitol et Trafigura, qui ont obtenu au début du mois des licences américaines pour exporter du pétrole et du carburant vénézuéliens vers les États-Unis et d'autres destinations dans le cadre d'un accord d'approvisionnement phare d'une valeur de 2 milliards de dollars (1,67 milliard d'euros).

L'entreprise a déclaré qu'elle restait "engagée dans son présent et son avenir, tout en renforçant la sécurité énergétique et régionale des États-Unis". Contactée, PDVSA n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire.

Le président américain Donald Trump propose un plan de reconstruction de 100 milliards de dollars pour l'industrie pétrolière vénézuélienne après que les forces américaines ont capturé le président Nicolas Maduro au début du mois.

Un gouvernement dirigé par la présidente par intérim Delcy Rodriguez est désormais à la tête du pays et s'efforce de faire approuver en un temps record une réforme radicale de la législation pétrolière du pays afin de commencer à rendre cet investissement possible.

