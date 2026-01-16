Chevron va augmenter la capacité de production de Leviathan

Chevron CVX.N a pris une décision finale d'investissement (FID) pour augmenter la capacité de production de la plateforme de production Leviathan située au large d'Israël, a déclaré le géant pétrolier vendredi.