Chevron va augmenter la capacité de production de Leviathan

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Chevron CVX.N a pris une décision finale d'investissement (FID) pour augmenter la capacité de production de la plateforme de production Leviathan située au large d'Israël, a déclaré le géant pétrolier vendredi.
