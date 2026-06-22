Chevron signe un accord d'approvisionnement en électricité avec Microsoft pour un centre de données au Texas

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions sur l'accord tout au long du texte)

Chevron CVX.N a annoncé lundi avoir signé un accord avec Microsoft MSFT.O en vue de développer une installation colocalisée qui fournirait de l’électricité produite à partir de gaz naturelau centre de donnéesdu géant technologique situé dans l’ouest du Texas.

Les entreprises technologiques, dont Microsoft, se précipitent pour s'assurer un approvisionnement en électricité pour leurs centres de données en pleine expansion, destinés àprendre en charge des services d'IA tels que ChatGPT et Copilot.

Chevron a indiqué que cette installation colocalisée, baptisée « projet Kilby », fournirait de l’électricité dédiée au campus de centres de données de Microsoft à Pecos , au Texas, pendant 20 ans.

Ce campus devrait permettre d’augmenter la capacité des centres de données de Microsoft de 2 gigawatts.

Cet investissement de plusieurs milliards de dollars dans les centres de données, qui s’étalera sur les cinq à sept prochaines années, devrait créer plus de 6 000 emplois dans le secteur de la construction et des centaines de postes opérationnels permanents, a indiqué Microsoft dans un communiqué séparé.

Le projet Kilby devrait fournir sa première production d’électricité d’ici 2028 et atteindre progressivement une capacité de 2,67 gigawatts.

Le géant américain de l’énergie avait annoncé l’année dernière qu’il s’associait avec la société d’investissement Engine No. 1 et la société de services électriques GE Vernova GEV.N sur ce projet.

La majeure partie de la production proviendra des turbines de GE Vernova, tandis que la capacité supplémentaire sera fournie par Solar Turbines, filiale de Caterpillar CAT.N .

Kilby devrait figurer parmi les plus grands projets de centrales électriques au gaz naturel co-implantées aux États-Unis, a déclaré Chevron, ajoutant que ce projet soutiendrait la prochaine phase de « la croissance de l’IA américaine en tirant parti de l’avantage que représente le gaz naturel aux États-Unis ».

Chevron prévoit d’annoncer une décision finale d’investissement pour le projet d’ici la fin de l’année.