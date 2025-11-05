 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 055,35
-0,15%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Chevron se rapproche d'une décision finale d'investissement concernant l'extension de la capacité du gisement de gaz naturel de Leviathan
information fournie par Reuters 05/11/2025 à 12:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Chevron CVX.N a déclaré mercredi qu'il était proche d'une décision finale d'investissement pour une expansion potentielle de la capacité du réservoir Leviathan au large de la côte méditerranéenne d'Israël.

En août, le champ de gaz naturel Leviathan a signé le plus grand accord d'exportation de l'histoire d'Israël, d'une valeur pouvant atteindre 35 milliards de dollars, pour fournir du gaz à l'Égypte.

Chevron détient 40 % de Leviathan et est l'opérateur du champ.

Valeurs associées

CHEVRON
153,390 USD NYSE -0,48%
Gaz naturel
4,34 USD NYMEX +0,72%
NEWMED ENERGY
5,4000 USD OTCBB +0,93%
Pétrole Brent
64,48 USD Ice Europ +0,20%
Pétrole WTI
60,61 USD Ice Europ +0,38%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank