Chevron se rapproche d'une décision finale d'investissement concernant l'extension de la capacité du gisement de gaz naturel de Leviathan

Chevron CVX.N a déclaré mercredi qu'il était proche d'une décision finale d'investissement pour une expansion potentielle de la capacité du réservoir Leviathan au large de la côte méditerranéenne d'Israël.

En août, le champ de gaz naturel Leviathan a signé le plus grand accord d'exportation de l'histoire d'Israël, d'une valeur pouvant atteindre 35 milliards de dollars, pour fournir du gaz à l'Égypte.

Chevron détient 40 % de Leviathan et est l'opérateur du champ.