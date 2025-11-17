Chevron se lance dans la course à l'achat potentiel d'actifs de Lukoil, selon certaines sources

(Mise à jour avec détails et contexte) par Shariq Khan, Anna Hirtenstein et Dmitry Zhdannikov

Lamajor pétrolière américaine Chevron CVX.N étudie des options pour acheter des actifs mondiaux de la société pétrolière russe sanctionnée Lukoil LKOH.MM , ont déclaré lundi à Reuters cinq sources familières avec le processus.

Le Trésor américain a donné l'autorisation la semaine dernière aux acheteurs potentiels de s'entretenir avec Lukoil au sujet des actifs étrangers. Chevron rejoindrait Carlyle et d'autres sociétés dans la course au portefeuille de Lukoil, d'une valeur d'au moins 20 milliards de dollars.

Le mois dernier, les États-Unis ont imposé des sanctions aux deux plus grandes compagnies pétrolières russes, Lukoil

LKOH.MM et Rosneft ROSN.MM , dans le cadre des efforts déployés par l'administration du président Donald Trump pour forcer Moscou à entamer des pourparlers de paix avec l'Ukraine.

Chevron explore les options d'achat d'actifs de Lukoil où les sociétés se chevauchent plutôt que l'ensemble du portefeuille, ont déclaré les cinq sources. Elles ont demandé à ne pas être nommées car elles ne sont pas autorisées à parler aux médias. L'intérêt de Chevron n'a pas été signalé auparavant.

Chevron a déclaré qu'elle se conformait aux lois et réglementations applicables à ses activités et qu'elle ne commentait pas les questions commerciales.

Lukoil extrait environ 2 % de la production mondiale de pétrole dans son pays et à l'étranger, et a déclaré qu'il cherchait des acheteurs pour ses actifs internationaux, qui produisent 0,5 % du pétrole mondial et sont estimés à environ 22 milliards de dollars, d'après les documents déposés en 2024 .

Le géant américain du capital-investissement Carlyle étudie les options pour racheter les actifs étrangers de Lukoil, ont déclaré des sources à Reuters la semaine dernière.

Lukoil possède trois raffineries en Europe, des participations dans des champs pétrolifères au Kazakhstan, en Ouzbékistan, en Irak, au Mexique, au Ghana, en Égypte et au Nigeria, ainsi que des centaines de stations-service dans le monde entier, y compris aux États-Unis.

Lukoil détient 13,5 % du champ de Karachaganak et 5 % du champ de Tengiz au Kazakhstan, qui comptent également Chevron, Exxon Mobil XOM.N , Eni ENI.MI et Shell SHEL.L parmileurs actionnaires.

Les champs sont la principale source de brut pour l'oléoduc CPC qui transporte plus de 1,6 million de barils de brut par jour, soit 1,5 % de la demande mondiale de pétrole, vers les marchés mondiaux via la Russie.

Lukoil détient également une participation dans la licence offshore nigériane OML-140, exploitée par Chevron.

Lukoil exploite également le projet West Qurna 2 en Irak, où Exxon a longtemps été l'opérateur du projet voisin West Qurna 1 avant de se retirer l'année dernière.