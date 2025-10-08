 Aller au contenu principal
Chevron s'attend à ce que l'acquisition de Hess dépasse ses objectifs, déclare son directeur général à ses employés
information fournie par Reuters 08/10/2025 à 20:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur général de Chevron CVX.N , Mike Wirth, a déclaré mercredi à ses employés qu'il pensait que l'entreprise dépasserait les objectifs financiers communiqués aux investisseurs à la suite de l'acquisition du petit producteur de pétrole Hess.

Lors de la conclusion de l'achat de Hess pour 55 milliards de dollars en juillet, Chevron a déclaré s'attendre à des synergies d'un milliard de dollars et a relevé ses prévisions de flux de trésorerie disponible pour 2026 de 10 milliards de dollars à 12,5 milliards de dollars.

"Je suis persuadé que l'accord (Hess) atteindra et dépassera nos engagements externes", a déclaré Wirth lors d'une réunion interne, dont Reuters a écouté l'enregistrement.

"Notre personnel talentueux est un élément essentiel du succès continu de notre entreprise, et nous nous engageons régulièrement à nous aligner sur les priorités stratégiques et notre objectif commun de fournir en toute sécurité une énergie abordable, fiable et toujours plus propre qui permet le progrès humain", a déclaré un porte-parole de Chevron.

