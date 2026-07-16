Chevron s'apprête à signer des protocoles d'accord avec l'Irak concernant les gisements pétroliers de West Qurna 2 et de Nassiriya

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* West Qurna 2 produit actuellement environ 460 000 barils par jour

* L'accord préliminaire conclu vendredi permettrait de faire avancer les conditions commerciales en vue d'un accord définitif de rachat de West Qurna 2, a déclaré le dirigeant

* Chevron étudie également des tracés d'oléoducs permettant de contourner le détroit d'Ormuz, a précisé ce dirigeant

par Sheila Dang

Chevron signera vendredi des protocoles d’accord avec le gouvernement irakien afin de faire progresser les intérêts du géant pétrolier américain dans les gisements de West Qurna 2 et de Nassiriya, selon un haut responsable de Chevron.

La société poursuit également ses discussions avec l’Irak afin de réaliser des études techniques et d’évaluer des tracés potentiels d’oléoducs pour acheminer le brut hors du pays en contournant le détroit d’Ormuz, a précisé ce dirigeant.

Le Premier ministre irakien Ali al-Zaidi, qui a pris ses fonctions en mai, s’est rendu jeudi au siège de Chevron à Houston dans le cadre d’un voyage de cinq jours aux États-Unis, au cours duquel il a notamment rencontré le président Donald Trump mardi.

Le gouvernement irakien cherche à nouer des partenariats avec les États-Unis lors de cette visite cette semaine afin de stimuler sa production pétrolière. En février, Chevron a entamé des négociations exclusives avec l’Irak concernant West Qurna 2, l’un des plus grands gisements pétroliers au monde qui produit actuellement environ 460 000 barils par jour.

L’accord préliminaire conclu vendredi permettra de faire avancer les conditions commerciales et contribuera à la conclusion d’un accord définitif en vue de la reprise du gisement par Chevron, a déclaré ce haut responsable.

Chevron et l’Irak ont signé en août dernier un accord de principe visant à développer le projet pétrolier de Nassiriya, qui comprend quatre blocs d’exploration ainsi que l’exploitation d’autres gisements en production.