Chevron s'apprête à donner le feu vert à l'extension du champ gazier Leviathan, mais le permis d'exportation égyptien fait défaut

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les propriétaires du Leviathan ont signé un accord d'exportation de 35 milliards de dollars en août

*

L'accord soutiendrait l'expansion de Leviathan

*

Ministre israélien de l'énergie: le permis dépend de bons prix pour Israël

(Ajout d'une réunion prévue entre des fonctionnaires américains, israéliens, grecs et chypriotes dans les paragraphes 8-9; pas de commentaire des gouvernements israélien et égyptien dans le paragraphe 10) par Shadia Nasralla et Steven Scheer

Chevron CVX.N est proche d'une décision finale d'investissement pour une expansion du champ gazier Leviathan au large de la côte méditerranéenne d'Israël, mais attend toujours un permis israélien pour exporter le gaz vers l'Égypte, a-t-il déclaré mercredi.

Chevron et ses partenaires dans le champ, NewMed NWMDp.TA et Ratio, ont signé en août l'accord d'exportation le plus important de l'histoire d'Israël avec la société égyptienne Blue Ocean, d'une valeur de 35 milliards de dollars, pour fournir du gaz à l'Égypte principalement par le biais de nouveaux gazoducs.

Mais le ministre israélien de l'énergie, Eli Cohen, a refusé d'approuver l'accord d'exportation de gaz vers l'Égypte tant qu'un "prix équitable" pour le gaz de Leviathan destiné au marché israélien n'aura pas été convenu.

"Nous confirmons que nous approchons d'une décision finale d'investissement pour l'expansion potentielle de la capacité du réservoir de Leviathan", a déclaré Chevron dans un communiqué envoyé par courriel.

"Nous continuerons à travailler avec toutes les parties prenantes pour créer les conditions qui encourageront les investissements nécessaires pour garantir qu'Israël et la région disposent d'une énergie abordable", a-t-il déclaré.

LES ÉTATS-UNIS FONT PRESSION SUR ISRAËL AU SUJET DU PERMIS D'EXPORTATION

Le bureau de M. Cohen a déclaré vendredi que le secrétaire américain à l'énergie, Chris Wright, avait annulé sa visite prévue en Israël à cause de cette question.

"L'administration américaine a exercé des pressions considérables sur les responsables israéliens afin qu'ils approuvent l'accord d'exportation de gaz avec l'Égypte, d'une valeur de 35 milliards de dollars", a déclaré le ministère de M. Cohen. "Les négociations n'étant pas encore terminées, le ministre Cohen a refusé d'approuver l'exportation jusqu'à ce que la question soit résolue."

M. Cohen et M. Wright doivent participer jeudi à un sommet sur l'énergie à Athènes pour discuter des projets d'infrastructure visant à relier "l'Est à l'Europe via le Golfe et Israël", a déclaré mercredi le ministère de M. Cohen.

Le ministre américain de l'intérieur Doug Burgum, le ministre grec de l'énergie Stavros Papastavrou et le ministre chypriote de l'énergie Giorgos Papanastasiou devraient également y participer, a indiqué le ministère israélien.

Ni le ministère israélien ni le ministère égyptien de l'énergie n'ont immédiatement répondu à une demande de commentaire sur le statut du permis d'exportation.

L'ACCORD D'EXPORTATION ATTÉNUERAIT LA CRISE ÉNERGÉTIQUE EN ÉGYPTE

L'accord d'exportation atténuerait la crise énergétique en Égypte, qui a dépensé des milliards de dollars pour importer du gaz naturel liquéfié depuis que ses propres réserves ne suffisent plus à répondre à la demande.

Dans le cadre de l'expansion, Leviathan, qui dispose de réserves de quelque 600 milliards de mètres cubes, vendra environ 130 milliards de mètres cubes de gaz à l'Égypte jusqu'en 2040, ou jusqu'à ce que toutes les quantités prévues par le contrat soient atteintes.

L'expansion de Leviathan, qui coûterait environ 2,4 milliards de dollars, devrait permettre la production et l'approvisionnement d'Israël et de ses voisins jusqu'en 2064, a déclaré NewMed en août.

Chevron détient 40 % de Leviathan et est l'opérateur du champ. NewMed, cotée à Tel Aviv, détient environ 45 % du projet et Ratio 15 %.