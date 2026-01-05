Chevron reprend ses exportations de pétrole vénézuélien vers les États-Unis après quatre jours d'interruption, selon les données disponibles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute le contexte, détails à partir du paragraphe 2)

Un pétrolier affrété par l'américain Chevron CVX.N transportant quelque 300 000 barils de brut lourd vénézuélien à destination de la côte américaine du Golfe du Mexique a quitté lundi les eaux du pays de l'OPEP, ont montré les données maritimes, après une pause de quatre jours dans les exportations de pétrole vénézuélien de la compagnie.

Chevron est la seule entreprise actuellement autorisée par Washington à exporter du brut vénézuélien dans le cadre d'un embargo pétrolier dont le président américain Donald Trump a déclaré samedi qu'il restait pleinement en vigueur après l'arrestation du président vénézuélien Nicolas Maduro.

Mais en raison des frappes américaines au Venezuela entre vendredi et samedi et de la crise politique qu'elles ont déclenchée, les pétroliers chargés de Chevron n'ont pas pris la mer vers les États-Unis ces derniers jours, ont montré les données de surveillance des navires.

Une douzaine de pétroliers chargés de pétrole et de carburant vénézuéliens ont quitté les eaux du pays avec leurs transpondeurs éteints au cours des premiers jours de l'année, défiant apparemment le blocus américain, selon les données de navigation et des sources telles que TankerTracking.com.