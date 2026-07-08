Chevron propose à ses concurrents du secteur du forage sa technologie chimique afin d'augmenter la production de pétrole de schiste

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* ZL Chemicals commercialisera les tensioactifs de Chevron auprès d'autres producteurs de pétrole

* Chevron a déclaré que les tensioactifs permettaient d'améliorer la production des nouveaux puits jusqu'à 20 % dès la première année

* Le taux moyen de récupération du pétrole de schiste dans l'ensemble du secteur est de 10 %

par Sheila Dang

Chevron CVX.N va permettre à des producteurs de pétrole concurrents d’acheter une technologie chimique qu’elle a mise au point pour stimuler la production des puits de schiste, a annoncé mercredi la société, dans le cadre d’une initiative plus large visant à accroître la production pétrolière américaine.

Cette initiative intervient alors que l’industrie américaine du schiste, qui a transformé les marchés énergétiques mondiaux il y a près de 20 ans grâce à l’essor de la fracturation hydraulique, est confrontée à une baisse de la productivité des puits, ce qui, selon les experts, pousse les entreprises soit à forer davantage de puits, soit à adopter de nouvelles technologies pour maintenir leur production.

Chevron a déclaré qu’elle concéderait sous licence sa technologie de tensioactifs chimiques au fabricant de produits chimiques ZL Chemicals, qui supervisera le processus de vente à d’autres compagnies pétrolières.

Les produits chimiques concédés sous licence à ZL ont permis d’améliorer la production des puits nouvellement forés jusqu’à 20 % au cours de la première année, et ont également réduit le déclin de production des puits existants de 5% à 8 %, a précisé Chevron.

"Compte tenu des contraintes énergétiques actuelles dans le monde, les compagnies pétrolières et gazières sont appelées à mettre davantage d’énergie sur le marché", a déclaré Ryder Booth, directeur de la technologie et de l’ingénierie chez Chevron, lors d’une interview. "C’est une façon pour nous de répondre à cet appel et de contribuer à stimuler la production."

Le président américain Donald Trump a récemment exhorté les compagnies pétrolières, notamment Chevron et ExxonMobil XOM.N , à augmenter leur production de pétrole et à contribuer à faire baisser les prix de l’essence pendant la guerre entre les États-Unis, Israël et l’Iran.

AMÉLIORER LA RÉCUPÉRATION DU PÉTROLE

Les tensioactifs chimiques peuvent contribuer à réduire les dommages causés à la formation schisteuse par le processus de fracturation hydraulique et agissent de manière similaire au savon, en éliminant les particules susceptibles de se loger dans les fissures de la roche schisteuse et d’empêcher le pétrole de s’écouler. Ces produits chimiques facilitent ensuite la séparation du pétrole de la roche souterraine, lui permettant ainsi d’atteindre plus facilement la surface.

Lors d’une récente visite organisée par Reuters dans un laboratoire technologique de Chevron à Houston, des chercheurs ont montré un flacon en verre contenant du pétrole brut qui, lorsqu’on le secouait, restait collé aux parois du flacon.

Dans un autre flacon contenant à la fois du pétrole brut et des tensioactifs chimiques, le pétrole s’écoulait facilement sans adhérer au verre, puis finissait par se séparer des tensioactifs, illustrant ainsi comment ce procédé peut aider le pétrole à se détacher de la roche schisteuse.

Selon les experts du secteur, le taux de récupération du pétrole dans le schiste n’est que de 10 %, l’industrie laissant les 90 % restants dans le sol, car la technologie n’est pas encore suffisamment avancée pour extraire le reste du pétrole de roches compactes et imperméables.

Il est essentiel d’améliorer ce taux de récupération, car les meilleurs sites de forage ont été épuisés au fil du temps.

"Nous en sommes arrivés à un point où il n’y a plus de gains importants à réaliser", a déclaré Bob Fryklund, stratège en chef pour l’amont chez S&P Global Energy, tout en ajoutant que les progrès technologiques ont permis à l’industrie pétrolière de dépasser régulièrement les prévisions.

Outre ses propres puits, Chevron détient également des droits de redevance sur certains puits du bassin permien exploités par d’autres sociétés. En concédant sous licence cette technologie chimique auparavant exclusive, l’entreprise pourrait bénéficier d’une production pétrolière accrue dans le plus grand gisement des États-Unis.

"Cela permet de débloquer la production à plus grande échelle, au-delà des seules zones exploitées par Chevron", a déclaré M. Booth.

L’entreprise commencera à tester une nouvelle version de cette technologie chimique au troisième trimestre, a-t-il ajouté.