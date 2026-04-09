Chevron prévoit une hausse de ses bénéfices en amont pouvant atteindre 2,2 milliards de dollars grâce à la hausse des prix au 1er trimestre

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(Ajout de détails, contexte du paragraphe 2)

Chevron CVX.N a déclaré jeudi que ses bénéfices en amont devraient augmenter de 1,6 milliard à 2,2 milliards de dollars au premier trimestre par rapport au quatrième trimestre 2025, grâce à la hausse des prix du pétrole et du gaz due à la volatilité liée à la guerre en Iran.

Le conflit, qui a débuté le 28 février, a fait grimper les prix du pétrole jusqu'à 65 %, certains champs pétroliers et gaziers du Moyen-Orient ayant arrêté leur production après la fermeture effective du détroit d'Ormuz, par lequel transite un cinquième des flux énergétiques mondiaux.

Les prix de référence du pétrole brut Brent LCOc1 ont atteint en moyenne 78,38 dollars le baril au cours du premier trimestre, soit une hausse de 24 % par rapport aux trois mois précédents, selon les données compilées par LSEG.

La production nette d'équivalent pétrole de Chevron devrait se situer en moyenne entre 3,8 et 3,9 millions de barils par jour, les volumes étant affectés par les temps d'arrêt du projet Tengizchevroil au Kazakhstan et par la réduction de la production dans certaines régions du Moyen-Orient.