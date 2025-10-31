Chevron prévoit une baisse de la production de 125 000 barils par jour au quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Chevron CVX.N s'attend à ce que les révisions en amont et les temps d'arrêt réduisent la production d'environ 125.000 barils d'équivalent pétrole par jour (boepd) au quatrième trimestre, a déclaré la major pétrolière américaine vendredi.
