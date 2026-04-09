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Chevron prévoit une augmentation allant jusqu'à 2,2 milliards de dollars de ses bénéfices en amont grâce à la hausse des prix au premier trimestre
information fournie par Reuters 09/04/2026 à 13:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Chevron CVX.N a déclaré jeudi que ses bénéfices en amont devraient augmenter de 1,6 milliard à 2,2 milliards de dollars au premier trimestre par rapport au quatrième trimestre de 2025, sous l'effet de la hausse des prix du pétrole et du gaz dans un contexte de volatilité accrue liée au conflit au Moyen-Orient.

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