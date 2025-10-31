Chevron pénalisé par la baisse des prix du pétrole

(AOF) - Chevron a enregistré un bénéfice net de 3,5 milliards de dollars, soit 1,82 dollar par action dilué au troisième trimestre 2025. En glissement annuel, il est en repli : 4,5 milliards de dollars, soit 2,48 dollars par action dilué au troisième trimestre 2024. "Ce recul s'explique par la baisse des prix du pétrole brut, des coûts de licenciement et autres coûts de transaction liés à l'acquisition de Hess, partiellement compensés par des marges plus élevées sur les ventes de produits raffinés", avance la compagnie pétrolière américaine.

Sur ce trimestre, les revenus ont aussi reculé sur un an. Ils sont passés de 50,66 à 49,72 milliards de dollars. Sur cette même période, le free cash flow a baissé en rythme annuel passant de 5,6 à 4,9 milliards de dollars.

"Les résultats du troisième trimestre reflètent une production record, une forte génération de trésorerie et des rendements supérieurs soutenus pour les actionnaires", a déclaré Mike Wirth, président-directeur général de Chevron.

"La production aux États-Unis et dans le monde a atteint de nouveaux records pour la société, avec des hausses respectives de 27% et 21% par rapport à l'année dernière", précise le dirigeant.

La société a reversé 6 milliards de dollars en espèces à ses actionnaires au cours du trimestre, dont 2,6 milliards de dollars en rachats d'actions et 3,4 milliards de dollars en dividendes.

