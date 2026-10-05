Chevron nomme sa directrice financière à la tête de ses activités pétrolières et gazières

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'une citation d'un investisseur de Chevron au paragraphe 7)

par Sheila Dang et Katha Kalia

Eimear Bonner, directrice financière de Chevron CVX.N , deviendra présidente de la division pétrole, produits pétroliers et gaz de la société, a annoncé lundi cette dernière.

Jeff Gustavson, actuellement président de la division « nouvelles énergies » de Chevron, succédera à Mme Bonner au poste de directeur financier. Ces deux changements prendront effet le 1er janvier.

Ce remaniement de la direction intervient alors que le deuxième plus grand groupe pétrolier américain se prépare à la passation de pouvoir de son directeur général, Mike Wirth. En décembre, M. Wirth avait déclaré qu’il était en discussion avec le conseil d’administration concernant la planification de la succession et qu’il ne prévoyait pas d’exercer ses fonctions pendant plus de dix ans.

Mme Bonner et M. Gustavson sont tous deux considérés comme des candidats potentiels au poste de directeur général, ont indiqué plusieurs investisseurs à Reuters. M. Wirth dirige l’entreprise depuis plus de huit ans.

« Chevron dispose d’un solide processus de planification de la succession supervisé par le conseil d’administration. Nous disposons d’un leadership fort à tous les niveaux de l’entreprise et d’un vivier important de cadres expérimentés prêts à diriger l’entreprise », a déclaré un porte-parole de la société.

Le géant pétrolier a également indiqué que Mark Nelson, actuellement à la tête des activités pétrole, produits pétroliers et gaz, quittera ses fonctions le 1er janvier mais restera vice-président et supervisera la stratégie et le développement commercial.

Les nouvelles nominations de Mme Bonner et de M. Gustavson constituent une « évolution naturelle au sein de Chevron qui les rapproche tous deux d’un pas supplémentaire vers le statut de successeur potentiel », a déclaré Mark Metz, analyste financier senior chez American Century Investments, qui détient des actions Chevron.

Au cours de l’année écoulée, Mme Bonner a de plus en plus souvent représenté l’entreprise lors d’interventions à la télévision et de conférences. Avant de devenir directrice financière de Chevron, elle a été la première femme à occuper le poste de directrice technique de l’entreprise et a occupé le poste de directrice générale de Tengizchevroil, la coentreprise de Chevron qui exploite le plus grand gisement pétrolier du Kazakhstan.

En tant que responsable des nouvelles énergies, Gustavson a supervisé la première incursion de l’entreprise dans l’alimentation en gaz naturel des centres de données .