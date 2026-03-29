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Chevron indique que les réparations de l'installation gazière de Wheatstone prendront des semaines
information fournie par Reuters 29/03/2026 à 13:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails et un contexte au paragraphe 2) par Helen Clark

L'installation de gaz naturel liquéfié de Chevron CVX.N à Wheatstone, en Australie occidentale, ne devrait pas reprendre sa pleine production avant plusieurs semaines, car elle doit réparer les dégâts causés par le cyclone tropical de la semaine dernière, a déclaré la société dimanche.

Selon les estimations, le cyclone Narelle a perturbé l'approvisionnement en GNL de l'Australie, soit plus de 30 millions de tonnes métriques par an. Combiné au choc du conflit au Moyen-Orient, plus d'un quart de l'approvisionnement mondial en GNL a été perturbé, a déclaré vendredi Saul Kavonic, analyste chez MST Marquee.

"Alors que l'évaluation des dommages se poursuit à la fois à l'usine terrestre de Wheatstone et à la plate-forme offshore de Wheatstone, il faudra probablement plusieurs semaines avant que la production ne revienne à plein régime, le temps que les réparations soient effectuées en toute sécurité", a déclaré un porte-parole de Chevron Australia dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

Le projet Wheatstone de GNL à deux trains produit 8,9 millions de tonnes par an, dont environ 15 % sont destinés au marché intérieur.

"L'installation gazière de Wheatstone, près d'Onslow, a subi des dégâts matériels dus aux intempéries", a confirmé le porte-parole. L'installation d'exportation de GNL Gorgon, d'une capacité de 15,9 millions de tonnes, et l'usine domestique de Chevron ont continué à fonctionner à plein régime, a déclaré la société, ajoutant que ses trois trains étaient revenus à leur pleine production dimanche.

L'Australie est devenue le deuxième exportateur mondial de GNL lorsque le Qatar a arrêté sa production ce mois-ci, après que des frappes aériennes iraniennes ont endommagé ses installations. Les flux mondiaux de GNL en provenance du Moyen-Orient ont également été perturbés par le blocage du détroit d'Ormuz par l'Iran.

Woodside Energy WDS.AX a déclaré dimanche que Narelle continuait d'interrompre la production de l'usine de gaz de Karratha, l'installation de traitement à terre du projet North West Shelf. L'installation d'exportation à quatre trains produit 14,3 millions de tonnes par an.

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