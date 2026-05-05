Chevron étend ses activités en Méditerranée avec des travaux d'exploration au large de Malte

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Chevron CVX.N a annoncé mardi qu'elle allait mener des activités de prospection pétrolière et gazière au sud de Malte, pays situé entre la Libye, l'Italie et la Tunisie, qui sont tous des pays producteurs de la Méditerranée, mais qui n'a pour l'instant aucune production à son actif.

* Les études d'exploration s'appuieront sur les données existantes plutôt que sur de nouveaux forages

* Le portefeuille de Chevron en Méditerranée comprend des participations opérationnelles dans les gisements de gaz israéliens de Leviathan et Tamar, ainsi que dans le gisement d'Aphrodite en cours de développement au large de Chypre

* Chevron détient également des blocs d'exploration au large de la Grèce et de l'Égypte

* Son concurrent américain Exxon XOM.N a également élargi son portefeuille en Méditerranée