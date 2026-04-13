Chevron et Shell s'apprêtent à signer des accords sur des zones pétrolières et gazières au Venezuela, selon certaines sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de contexte, pas de réponse aux demandes de commentaires dans les paragraphes 2 à 6) par Sheila Dang, Marianna Parraga et Deisy Buitrago

Chevron CVX.N devrait signer lundi des accords pour rendre un champ gazier au Venezuela et participer à une zone de brut extra lourd dans la principale région pétrolière du pays, tandis que Shell SHEL.L devrait signer un pacte pour recevoir le champ gazier de Loran en vue de son exploitation, ont déclaré trois sources proches des préparatifs.

Les accords font partie des expansions et des changements qui ont lieu depuis que les États-Unis ont lancé un plan de reconstruction de 100 milliards de dollars pour le secteur énergétique du Venezuela après avoir capturé le président Nicolas Maduro , et qu' une réforme radicale de la principale loi pétrolière du pays a été approuvée en janvier, encourageant l'investissement étranger. Les pactes, dont les termes spécifiques sont encore inconnus, devraient être signés par les entreprises avec le ministère du pétrole et l'entreprise publique PDVSA en présence de la présidente par intérim Delcy Rodriguez, ont déclaré les sources sous couvert d'anonymat.

Chevron et le ministère vénézuélien du pétrole n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. Shell s'est refusé à tout commentaire, mais la major de l'énergie avait précédemment déclaré à Reuters que Loran représentait une opportunité d'investissement intéressante, car elle s'étendait à son champ de Manatee, à Trinité-et-Tobago.

Au cours des dernières semaines, Shell a engagé des pourparlers avancés avec le gouvernement vénézuélien en vue d'exploiter des gisements de pétrole et de gaz dans ce pays d'Amérique du Sud, y compris Loran, ont déclaré des sources à Reuters au début du mois. En mars, Shell a signé des accords préliminaires avec l'administration de Delcy Rodriguez pour faire avancer le projet gazier Dragon et les zones pétrolières et gazières terrestres de Carito et Pirital.

Chevron a mené des négociations parallèles pour renoncer à Loran, qu'elle a exploré et dont elle a confirmé qu'il contenait plus de 7 000 milliards de pieds cubes de réserves il y a plusieurs années, mais qu'elle n'a pas exploité. La major américaine se concentre désormais sur l'expansion de Petropiar, son principal projet pétrolier au Venezuela, dans la région voisine d'Ayacucho 8, dans la vaste ceinture de l'Orénoque.