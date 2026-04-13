 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Wall Street termine en hausse, surveille les développements géopolitiques
information fournie par AFP 13/04/2026 à 22:07

Des opérateurs à la Bourse de New York le 8 avril 2026 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

Des opérateurs à la Bourse de New York le 8 avril 2026 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

La Bourse de New York a terminé en hausse lundi, les investisseurs voulant croire à un potentiel accord entre Washington et Téhéran malgré le blocus américain des ports de l'Iran.

Après une ouverture en baisse, les indices vedettes de la place américaine se sont finalement retournés: le Dow Jones a gagné 0,63%, l'indice Nasdaq a progressé de 1,23% et l'indice élargi S&P 500, de 1,02%.

Nasdaq

Valeurs associées

S&P GLOBAL
430,020 USD NYSE +3,49%
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank