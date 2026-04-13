Wall Street termine en hausse, surveille les développements géopolitiques

Des opérateurs à la Bourse de New York le 8 avril 2026 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )
La Bourse de New York a terminé en hausse lundi, les investisseurs voulant croire à un potentiel accord entre Washington et Téhéran malgré le blocus américain des ports de l'Iran.
Après une ouverture en baisse, les indices vedettes de la place américaine se sont finalement retournés: le Dow Jones a gagné 0,63%, l'indice Nasdaq a progressé de 1,23% et l'indice élargi S&P 500, de 1,02%.
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