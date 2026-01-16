Chevron et ses partenaires approuvent l'extension du champ gazier israélien Leviathan

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'expansion de Leviathan augmentera l'approvisionnement en gaz de l'Égypte et de la Jordanie

Le projet d'expansion est budgétisé à 2,36 milliards de dollars et sera opérationnel d'ici 2029

L'Égypte dépend d'Israël pour son approvisionnement en gaz dans un contexte de baisse de la production nationale

Les partenaires du champ de gaz naturel israélien Leviathan, dont Chevron CVX.N , ont pris la décision finale d'investissement pour l'expansion de la production, ont déclaré les sociétés vendredi, une décision qui augmentera l'approvisionnement des marchés nationaux et régionaux tels que l'Égypte et la Jordanie.

Leviathan est l'un des plus grands champs gaziers de la Méditerranée orientale et la pierre angulaire du système énergétique israélien. Ses exportations vers l'Égypte contribuent à alimenter les usines de GNL qui expédient le gaz vers l'Europe.

Le projet d'expansion soutiendra un accord sur le gaz naturel entre l'Égypte et Israël, selon lequel Israël fournira jusqu'à 35 milliards de dollars de gaz à l'Égypte à partir de Leviathan. Cet accord est maintenant entré en vigueur, a déclaré NewMed Energy NWMDp.TA , l'un des partenaires.

L'accord a été conclu dans un contexte de tensions régionales accrues à la suite de l'attaque meurtrière du groupe palestinien Hamas contre Israël le 7 octobre 2023 et de la guerre menée ensuite par Israël contre l'enclave palestinienne de Gaza, qui a fait des dizaines de milliers de morts.

La production de gaz de l'Égypte a commencé à décliner en 2022, l'obligeant à abandonner ses ambitions de devenir une plaque tournante de l'approvisionnement régional. Elle se tourne de plus en plus vers Israël, avec lequel elle a conclu un accord de paix, pour combler le déficit.

L'EXPANSION AUGMENTE D'UN QUART LA PRODUCTION DE GAZ ISRAÉLIEN

Chevron a déclaré que l'expansion portera les livraisons totales de gaz de Leviathan à environ 21 milliards de mètres cubes (bcm) par an. Cela représente une augmentation de plus d'un quart du volume de gaz naturel produit en Israël, a déclaré NewMed. Le projet d'expansion de Leviathan, dont le budget s'élève à 2,36 milliards de dollars, devrait entrer en service en 2029, selon NewMed. Les partenaires de Leviathan comprennent Chevron Mediterranean Ltd en tant qu'opérateur avec une participation de 39,66%, NewMed avec 45,34% et Ratio Energies RATIp.TA avec une part de 15%. Les actions de NewMed ont augmenté de 5,2% à 0913 GMT à Tel Aviv et Ratio a gagné 3,7%.

Le gaz récupérable à Leviathan est estimé à environ 635 milliards de mètres cubes, mais la décision finale d'investissement (FID) du projet a fait passer la plupart des ressources contingentes dans la catégorie des réserves, ce qui a augmenté la valeur du champ à environ 18,7 milliards de dollars, a déclaré NewMed.

Les ventes de Leviathan en 2025 s'élèvent à environ 10,9 milliards de mètres cubes, soit environ 2,23 milliards de dollars, selon NewMed.

Le champ Leviathan a été découvert en 2010 et la première production a eu lieu il y a environ 6 ans.

Les actifs de Chevron en Méditerranée orientale comprennent le champ gazier de Tamar au large d'Israël et le champ gazier d'Aphrodite au large de Chypre, qui est en cours de développement.