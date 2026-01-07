Chevron et Quantum Energy auraient des visées sur les actifs internationaux de Lukoil
information fournie par Zonebourse 07/01/2026 à 08:49
La rumeur avait couru, durant l'automne, que Chevron s'intéressait à ces actifs, courtisés par ailleurs par le saoudien Midad Energy. Les noms de Carlyle et International Holding Company circulent aussi. Les actifs internationaux de Lukoil comprennent des activités de production, de raffinage et plus de 2 000 stations-service.
L'offre conjointe, qui verrait les deux partenaires se partager le portefeuille, repose sur une stratégie de détention à long terme conçue pour séduire l'administration Trump, selon le FT. Washington voit d'un bon oeil ce transfert de ressources énergétiques stratégiques vers des propriétaires-exploitants américains, préférant cette solution pérenne à une opération spéculative ou à une acquisition par des entités jugées trop proches du Kremlin. Le Trésor américain a accordé une dérogation pour négocier jusqu'au 17 janvier.
Valeurs associées
|156,580 USD
|NYSE
|-4,53%
A lire aussi
-
L'Europe de l'Ouest affrontait mercredi une nouvelle vague de froid et des chutes de neige soutenues alors que la première tempête de l'année s'abat sur la côte atlantique du Vieux continent. Le passage de la tempête Goretti a provoqué des annulations d'avions ... Lire la suite
-
Le nombre de personnes sans emploi en Allemagne a augmenté moins que prévu en décembre, montrent les chiffres publiés mercredi par l'Office fédéral du travail. En termes corrigés des variations saisonnières, le nombre de chômeurs a augmenté de 3.000 pour ... Lire la suite
-
La Bourse de Paris évolue sans élan jeudi dans l'attente d'indicateurs économiques en zone euro et aux Etats-Unis, et scrutant les tensions géopolitiques liées au Venezuela et au Groenland. Vers 9H50 (heure locale) le CAC 40 perdait 0,08% à 8.232,77 points, en ... Lire la suite
-
Les principales Bourses européennes, hormis le Dax allemand, évoluent en baisse mercredi en début de séance, freinées par le repli des valeurs énergétiques avec le recul des cours du pétrole. À Paris, le CAC 40 perd 0,27% à 8.214,94 points vers 08h25 GMT. A ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer