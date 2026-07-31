Chevron estime que les arrêts de production pourraient faire baisser la production du troisième trimestre de jusqu'à 200 000 boepd

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le géant américain du pétrole et du gaz Chevron CVX.N a déclaré vendredi que les opérations de maintenance et les arrêts de production devraient entraîner une baisse de sa production en amont de 150 000 à 200 000 barils équivalent pétrole par jour au troisième trimestre.
La société a également indiqué que les arrêts d'activité au cours du trimestre en cours devraient peser sur les résultats en aval à hauteur de 175 à 225 millions de dollars.
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