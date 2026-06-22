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Chevron en hausse grâce à un accord avec Microsoft visant à alimenter un projet de centre de données au Texas
information fournie par Reuters 22/06/2026 à 14:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 juin - ** L'action du géant pétrolier Chevron CVX.N affiche une hausse de 1,4 % à 176,3 dollars en pré-ouverture ** CVX signe un contrat d'approvisionnement en électricité d'une durée de 20 ans avec Microsoft MSFT.O pour un centre de données situé dans l'ouest du Texas

** La société indique que la centrale électrique, baptisée “Project Kilby”, devrait fournir sa première production d’électricité d’ici 2028 et atteindre progressivement une puissance de 2,67 gigawatts

** La société indique que le projet Kilby devrait générer environ 10 milliards de dollars de recettes fiscales au niveau de l’État et des collectivités locales, et soutenir près de 2.000 emplois

** La société prévoit que la décision finale d'investissement concernant le “Project Kilby” sera prise d'ici fin 2026

** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse de 13,9 % depuis le début de l'année

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