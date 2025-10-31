 Aller au contenu principal
Chevron en hausse après un bénéfice supérieur aux attentes grâce à une production record
information fournie par Reuters 31/10/2025 à 11:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 octobre - ** Les actions de Chevron CVX.N ont augmenté de 1,8 % à 156,28 $ dans les échanges de pré-marché

** CVX dépasse les attentes de bénéfice au T3 grâce à une production record de pétrole et de gaz, stimulée par l'acquisition de Hess pour 55 milliards de dollars, et à des marges de raffinage plus élevées

** CVX annonce un bénéfice ajusté du T3 de 1,85 $/shr contre une estimation consensuelle de 1,68 $/shr, selon les données compilées par LSEG

** L'action CVX est en hausse de 6 % depuis le début de l'année

