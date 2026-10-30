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Chevron en hausse après que la bonne performance de son activité de raffinage a permis de dépasser les prévisions de bénéfices au troisième trimestre
information fournie par Reuters 30/10/2026 à 15:02

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Actualités)

30 octobre - ** L'action du géant pétrolier américain Chevron

CVX.N progresse de 1,9 % à 235,85 dollars

** La société a dépassé les estimations pour son bénéfice ajusté du troisième trimestre, grâce à la forte hausse des marges de raffinage dans le contexte de la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran et du conflit entre la Russie et l'Ukraine

** CVX affiche un bénéfice ajusté de 5,28 dollars par action au troisième trimestre, contre une estimation de 4,89 dollars par action – données compilées par LSEG

** Le résultat en aval de la société au troisième trimestre s'élève à 4,9 milliards de dollars, en légère hausse par rapport au deuxième trimestre

** Le résultat en amont du troisième trimestre s'élève à 5,7 milliards de dollars, en baisse de 30 % par rapport au trimestre précédent, en partie en raison de la baisse des cours du pétrole

** Les raffineries de CVX ont atteint un débit record de brut américain de plus d’un million de barils par jour au cours du trimestre

**En tenant compte des fluctuations de la séance, le titre affiche une hausse d’environ 54,6 % depuis le début de l’année

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