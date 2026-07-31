 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Chevron en hausse après avoir dépassé les prévisions de bénéfices au deuxième trimestre
information fournie par Reuters 31/07/2026 à 12:24
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 juillet - ** L'action du géant pétrolier Chevron CVX.N affiche une hausse de 1,7 % à 195,61 dollars en pré-ouverture

** La société a dépassé les estimations de bénéfice du deuxième trimestre, réalisant son bénéfice trimestriel le plus élevé depuis au moins six ans, alors que la guerre américano-israélienne avec l'Iran perturbe les marchés mondiaux de l'énergie et stimule les bénéfices des compagnies pétrolières

** La société affiche un bénéfice ajusté de 6,06 dollars par action au deuxième trimestre, contre une estimation de 5,56 dollars par action – données compilées par LSEG

** Les bénéfices de l’amont se sont élevés à 8,2 milliards de dollars, en hausse de 200 % par rapport à l’année précédente

** Les bénéfices de l'aval ont également atteint leur plus haut niveau depuis le début de la décennie, à 4,9 milliards de dollars, avec un débit record des raffineries américaines

** À la clôture d'hier, le titre CVX affichait une hausse de 26,2 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

CHEVRON
192,540 USD NYSE +0,33%
Gaz naturel
2,76 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
89,35 USD Ice Europ -0,11%
Pétrole WTI
84,21 USD Ice Europ +0,29%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
27,02 +1,66%
CAC 40
8 567,48 +0,96%
WORLDLINE
12,4 +24,37%
Pétrole Brent
89,79 +0,38%
CREDIT AGRICOLE SA
19,29 +2,69%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank