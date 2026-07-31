Chevron en hausse après avoir dépassé les prévisions de bénéfices au deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 juillet - ** L'action du géant pétrolier Chevron CVX.N affiche une hausse de 1,7 % à 195,61 dollars en pré-ouverture

** La société a dépassé les estimations de bénéfice du deuxième trimestre, réalisant son bénéfice trimestriel le plus élevé depuis au moins six ans, alors que la guerre américano-israélienne avec l'Iran perturbe les marchés mondiaux de l'énergie et stimule les bénéfices des compagnies pétrolières

** La société affiche un bénéfice ajusté de 6,06 dollars par action au deuxième trimestre, contre une estimation de 5,56 dollars par action – données compilées par LSEG

** Les bénéfices de l’amont se sont élevés à 8,2 milliards de dollars, en hausse de 200 % par rapport à l’année précédente

** Les bénéfices de l'aval ont également atteint leur plus haut niveau depuis le début de la décennie, à 4,9 milliards de dollars, avec un débit record des raffineries américaines

** À la clôture d'hier, le titre CVX affichait une hausse de 26,2 % depuis le début de l'année