 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Chevron, Eli Lilly, Warner Bros Discovery... les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street
information fournie par AOF 07/01/2026 à 14:46

(AOF) - Amgen

Amgen a annoncé l'acquisition de la société britannique Dark Blue Therapeutics. La transaction est évaluée à un montant pouvant atteindre 840 millions de dollars. Avec cette opération, Amgen va intégrer à son portefeuille une petite molécule expérimentale capable de cibler et de dégrader deux protéines responsables de types spécifiques de leucémie myéloïde aiguë, un cancer du sang à progression rapide.

Caterpillar

Caterpillar annonce qu'après 45 ans de service, dont 8 ans en tant que CEO, D. James Umpleby III prendra sa retraite de ses fonctions de président exécutif et membre du conseil d'administration à compter du 1er avril 2026. Joseph Creed, qui a été nommé directeur général (CEO) du constructeur d'équipements de chantier et a intégré son conseil d'administration le 1er mai 2025, lui succèdera alors en tant que président du conseil d'administration.

Chevron

La major pétrolière américaine Chevron et le groupe de capital-investissement Quantum Energy Partners auraient uni leurs forces pour racheter les actifs internationaux du géant pétrolier russe Lukoil, valorisés 22 milliards de dollars, selon les informations du Financial Times. La rumeur avait couru, durant l'automne, que Chevron s'intéressait à ces actifs, courtisés par ailleurs par le saoudien Midad Energy. Les noms de Carlyle et International Holding Company circulent aussi. Les actifs internationaux de Lukoil comprennent des activités de production, de raffinage et plus de 2 000 stations-service.

Eli Lilly

Selon des rumeurs parues dans le Wall Street Journal, Eli Lilly serait en discussions avancées dans le but d'acquérir Ventyx Biosciences pour plus d'un milliard de dollars. Ventyx Biosciences est une société biopharmaceutique en phase clinique qui développe des thérapies orales pour les patients atteints de maladies auto-immunes, inflammatoires et neurodégénératives.

KKR

KKR annonce un engagement en capital supplémentaire de 1,5 milliard de dollars dans Global Technical Realty (GTR), une plateforme européenne de centres de données conçue sur mesure valant plusieurs milliards de dollars. Dans le cadre de cet investissement, Oak Hill Capital, une société de capital-investissement thématique de marché intermédiaire, rejoindra le groupe américain en tant qu'investisseur, s'engageant à hauteur d'environ 400 MUSD.

PepsiCo

Le géant de l'agroalimentaire a annoncé, lors du CES 2026, une collaboration inédite avec Siemens et NVIDIA visant à transformer ses opérations industrielles. Ce partenariat marque une première dans le secteur des produits de consommation courante par l'utilisation massive de l'intelligence artificielle (IA) et de la simulation numérique. Face à une demande croissante, PepsiCo adopte une stratégie de planification "numérique d'abord" pour optimiser son empreinte physique sans les coûts liés aux méthodes d'expansion traditionnelles.

Warner Bros Discovery

Warner Bros. Discovery indique que son conseil d'administration a décidé à l'unanimité de conseiller aux actionnaires du groupe de rejeter l'offre de Paramount Skydance, telle que modifiée le 22 décembre dernier. Il considère en effet que cette proposition n'est pas dans l'intérêt de WBD et de ses actionnaires, et qu'elle ne répond pas aux critères d'une "proposition supérieure" selon les termes de son accord de fusion avec Netflix.

Valeurs associées

AMGEN
341,2500 USD NASDAQ +3,36%
CATERPILLAR
609,650 USD NYSE -2,16%
CHEVRON
156,530 USD NYSE -0,03%
ELI LILLY & CO
1 115,875 USD NYSE +4,86%
KKR & CO
132,980 USD NYSE -2,06%
NVIDIA
190,7750 USD NASDAQ +1,89%
PEPSICO
138,1400 USD NASDAQ -0,59%
WARNER BROS RG-A
28,5300 USD NASDAQ +0,21%
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 07/01/2026 à 14:46:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un écran à la Bourse de New York, le 2 janvier 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )
    Wall Street ouvre d'un pas prudent
    information fournie par AFP 07.01.2026 16:19 

    La Bourse de New York évolue sur une note contrastée mercredi, au lendemain d'un double record pour le Dow Jones et le S&P 500, le rapport mensuel sur l'emploi du secteur privé aux Etats-Unis n'ayant pas suffi à dynamiser la place américaine. Vers 15H05 GMT,

  • Uber, le constructeur électrique de luxe Lucid et la start-up Nuro dévoilent le 5 janvier 2026 à Las Vegas leur futur robotaxi ( AFP / Patrick T. Fallon )
    La course à la conduite (quasi) autonome pour les particuliers relancée par le bond de l'IA
    information fournie par AFP 07.01.2026 16:17 

    Malgré l'essor des robotaxis, une véritable conduite autonome pour les particuliers est encore loin, au vu du coût et des freins juridiques ou réglementaires. Toutefois, grâce aux progrès de l'IA, les voitures capables de rouler toutes seules, mais sous la responsabilité ... Lire la suite

  • ( AFP / PASCAL GUYOT )
    Ubisoft annonce la fermeture de son studio canadien d'Halifax
    information fournie par Boursorama avec AFP 07.01.2026 16:16 

    En pleine réorganisation interne, le géant français des jeux vidéo Ubisoft a annoncé mercredi qu'il allait fermer son studio qui emploie 71 personnes à Halifax, au Canada, pour réduire ses coûts. "Ubisoft a pris la décision difficile de fermer son studio d’Halifax. ... Lire la suite

  • La gerbe de fleurs, notamment du mimosa, que Nicolas Charrier, le fils de Brigitte Bardot, a fait déposer à l'église pour les obsèques de l'actrice, le 7 janvier 2026 à Saint-Tropez, dans le Var ( AFP / - )
    Saint-Tropez dit adieu à BB, qui repose face à la mer
    information fournie par AFP 07.01.2026 16:15 

    Saint-Tropez a dit adieu mercredi à Brigitte Bardot, sex-symbol du cinéma mondial devenue passionaria de la cause animale, qui repose désormais au cimetière marin du petit port dont elle a fait la renommée, face à la Méditerranée, non loin de la maison de pêcheur ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank