Chevron, Eli Lilly, Warner Bros Discovery... les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street

(AOF) - Amgen

Amgen a annoncé l'acquisition de la société britannique Dark Blue Therapeutics. La transaction est évaluée à un montant pouvant atteindre 840 millions de dollars. Avec cette opération, Amgen va intégrer à son portefeuille une petite molécule expérimentale capable de cibler et de dégrader deux protéines responsables de types spécifiques de leucémie myéloïde aiguë, un cancer du sang à progression rapide.

Caterpillar

Caterpillar annonce qu'après 45 ans de service, dont 8 ans en tant que CEO, D. James Umpleby III prendra sa retraite de ses fonctions de président exécutif et membre du conseil d'administration à compter du 1er avril 2026. Joseph Creed, qui a été nommé directeur général (CEO) du constructeur d'équipements de chantier et a intégré son conseil d'administration le 1er mai 2025, lui succèdera alors en tant que président du conseil d'administration.

Chevron

La major pétrolière américaine Chevron et le groupe de capital-investissement Quantum Energy Partners auraient uni leurs forces pour racheter les actifs internationaux du géant pétrolier russe Lukoil, valorisés 22 milliards de dollars, selon les informations du Financial Times. La rumeur avait couru, durant l'automne, que Chevron s'intéressait à ces actifs, courtisés par ailleurs par le saoudien Midad Energy. Les noms de Carlyle et International Holding Company circulent aussi. Les actifs internationaux de Lukoil comprennent des activités de production, de raffinage et plus de 2 000 stations-service.

Eli Lilly

Selon des rumeurs parues dans le Wall Street Journal, Eli Lilly serait en discussions avancées dans le but d'acquérir Ventyx Biosciences pour plus d'un milliard de dollars. Ventyx Biosciences est une société biopharmaceutique en phase clinique qui développe des thérapies orales pour les patients atteints de maladies auto-immunes, inflammatoires et neurodégénératives.

KKR

KKR annonce un engagement en capital supplémentaire de 1,5 milliard de dollars dans Global Technical Realty (GTR), une plateforme européenne de centres de données conçue sur mesure valant plusieurs milliards de dollars. Dans le cadre de cet investissement, Oak Hill Capital, une société de capital-investissement thématique de marché intermédiaire, rejoindra le groupe américain en tant qu'investisseur, s'engageant à hauteur d'environ 400 MUSD.

PepsiCo

Le géant de l'agroalimentaire a annoncé, lors du CES 2026, une collaboration inédite avec Siemens et NVIDIA visant à transformer ses opérations industrielles. Ce partenariat marque une première dans le secteur des produits de consommation courante par l'utilisation massive de l'intelligence artificielle (IA) et de la simulation numérique. Face à une demande croissante, PepsiCo adopte une stratégie de planification "numérique d'abord" pour optimiser son empreinte physique sans les coûts liés aux méthodes d'expansion traditionnelles.

Warner Bros Discovery

Warner Bros. Discovery indique que son conseil d'administration a décidé à l'unanimité de conseiller aux actionnaires du groupe de rejeter l'offre de Paramount Skydance, telle que modifiée le 22 décembre dernier. Il considère en effet que cette proposition n'est pas dans l'intérêt de WBD et de ses actionnaires, et qu'elle ne répond pas aux critères d'une "proposition supérieure" selon les termes de son accord de fusion avec Netflix.