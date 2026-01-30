Chevron dépasse ses prévisions de bénéfices pour le quatrième trimestre et envisage des possibilités d'investissement au Venezuela

Chevron évalue les possibilités d'investissement au Venezuela dans un contexte de changements géopolitiques

Les bénéfices du 4ème trimestre dépassent les estimations malgré la baisse des prix du brut et l'accent mis sur la réduction des coûts

La maintenance de Tengiz et les conditions météorologiques ont un impact sur la production du 1er trimestre, qui devrait se rétablir rapidement

Les bénéfices du quatrième trimestre de Chevron CVX.N ont baissé mais ont été supérieurs aux estimations, car Chevron s'est concentré sur la réduction des coûts et l'amélioration de l'efficacité de ses opérations pour faire face à la baisse des prix du brut tout au long de l'année 2025. Seul producteur de pétrole américain opérant actuellement au Venezuela et désormais sous le feu des projecteurs géopolitiques après la capture et la destitution par les États-Unis de l'ancien dirigeant vénézuélien Nicolas Maduro ce mois-ci, Chevron a également déclaré vendredi qu'il évaluait d'autres opportunités dans le pays.

Le bénéfice ajusté de Chevron pour la période de trois mois se terminant le 31 décembre était de 1,52 $ par action, supérieur à l'estimation consensuelle du LSEG de 1,45 $ par action. Ce chiffre est en baisse par rapport aux 2,06 dollars de l'année précédente.

La société a déclaré qu'elle voit un potentiel important à long terme au Venezuela.

"Nous faisons partie du passé du Venezuela depuis plus d'un siècle. Nous restons engagés dans son présent. Et nous sommes prêts à l'aider à construire un avenir meilleur tout en renforçant la sécurité énergétique et régionale des États-Unis", a déclaré le directeur général Mike Wirth dans un communiqué.

La société produit actuellement 250 000 barils équivalent pétrole par jour au Venezuela et pourrait augmenter ce chiffre de 50 % dans les 18 à 24 mois avec des autorisations supplémentaires du gouvernement américain, a déclaré Eimear Bonner, directrice financière de Chevron, lors d'une interview. Elle a réitéré les commentaires faits lors d'une réunion à la Maison Blanche entre le président Donald Trump et les dirigeants du secteur pétrolier au début du mois.

Mme Bonner a ajouté que l'entreprise adopterait une approche prudente en matière de dépenses alors qu'elle évaluait les possibilités d'investissement.

"Alors que nous recherchons des opportunités de croissance, nous resterons disciplinés en matière de capital, comme nous le sommes toujours", a-telle déclaré.

Chevron dispose d'un modèle de financement à risque au Venezuela qui lui permet de payer ses opérations dans le pays avec les liquidités qu'elle y génère, a indiqué Mme Bonner.

L'administration Trump a allégé certaines sanctions sur le Venezuela jeudi, alors qu'elle cherche à revitaliser la production de pétrole dans le pays.

L'ARRÊT ET LES RÉVISIONS DE TENGIZ AFFECTERONT LA PRODUCTION DU PREMIER TRIMESTRE

La maintenance programmée et les temps d'arrêt - y compris sur le champ pétrolier de Tengiz au Kazakhstan et résultant de l'attaque sur le Caspian Pipeline Consortium qui représente 80% des exportations de pétrole du pays - devraient réduire la production du premier trimestre de 185.000 à 225.000 boepd, a déclaré Chevron.

Le champ de Tengiz a connu de nombreuses perturbations au cours des deux derniers mois à la suite de plusieurs incendies électriques et devrait maintenant atteindre sa pleine production d'ici une semaine .

La récente tempête hivernale aux États-Unis a également perturbé la production de brut, Chevron signalant des équipements gelés dans le bassin permien.

La production totale de pétrole de Chevron s'est élevée à 4 millions de barils équivalent pétrole par jour au cours du quatrième trimestre, un chiffre stable par rapport au trimestre précédent, mais en hausse par rapport à l'année dernière, après l'acquisition de la petite société pétrolière Hess.

Les résultats du quatrième trimestre illustrent la résistance de l'entreprise, le raffinage et la production internationale en amont ayant dépassé les attentes, a déclaré Biraj Borkhataria, analyste chez RBC Capital Markets.

Chevron a versé 12,8 milliards de dollars de dividendes en 2025 et a racheté pour 12,1 milliards de dollars d'actions, ce qui correspond au bas de la fourchette des prévisions de l'entreprise, qui se situaient entre 10 et 20 milliards de dollars. Chevron s'attend à ce que la production en 2026 augmente de 7 % à 10 %, hors ventes d'actifs, stimulée en partie par des projets en Guyane et dans le golfe du Mexique aux États-Unis.

Les bénéfices du secteur amont ont diminué de 30 % en glissement annuel pour atteindre 3 milliards de dollars au quatrième trimestre. Les bénéfices du secteur aval se sont élevés à 823 millions de dollars, contre une perte de 248 millions de dollars. La société a noté des marges plus élevées sur les ventes de produits raffinés.

Les actions de Chevron sont restées stables avant la mise sur le marché.