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Chevron déclare que les dégâts importants causés par un cyclone maintiennent le GNL de Wheatstone hors service
information fournie par Reuters 31/03/2026 à 05:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Plus d'informations dans l'ensemble de l'article)

Chevron CVX.N a déclaré mardi que les actifs en aval de son usine de gaz naturel liquéfié de Wheatstone, en Australie occidentale, ont subi d'importants dommages causés par un cyclone, laissant les deux trains de production hors service.

Danny Woodall, directeur des opérations et de la maintenance de Chevron pour l'Australie, a déclaré queles deux trains de traitement de GNL de l'installation de 8,9 millions de tonnes par an sont restés fermés après que le cyclone tropical Narelle a frappé la région la semaine dernière .

"Nous avons un certain nombre de ventilateurs à ailettes ou d'échangeurs de chaleur refroidis par air qui ont subi des dommages", a-t-il déclaré lors de la conférence Australian Domestic Gas Outlook à Sydney.

"Nous disposons actuellement d'une équipe spécialisée qui travaille à leur réparation."

Les dégâts à Wheatstone sont plus importants queceux subis par l'usine de Gorgon, la plus grandeinstallation d'exportation de GNL d'Australie, et plus graves que ceux causés par les cyclones précédents qui ont frappé la région, a-t-il ajouté.

Chevron a déclaré dimanche qu'il était peu probable que Wheatstone reprenne sa production à plein régime avant plusieurs semainesen raison des dommages subis.

Chevron est un groupe énergétique américain qui possède d'importantes activités de GNL en Australie.

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