Chevron commencera à forer dans le bloc 5 du Suriname en octobre, selon le ministre
information fournie par Reuters 25/09/2025 à 17:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le producteur d'énergie américain Chevron CVX.N devrait commencer à forer dans le bloc 5 en eaux peu profondes du Suriname le mois prochain, a déclaré le ministre du pétrole du pays, Patrick Brunings.

"Ils vont forer le puits Kori Kori", a-t-il déclaré lors d'une interview télévisée cette semaine. "Si ce puits contient effectivement du pétrole ou du gaz, ce sera évidemment très important pour la région, car il est beaucoup plus proche de la côte."

À l'issue d'une procédure d'appel d'offres, Chevron a acquis fin 2021 un intérêt opérationnel dans la zone. L'année suivante, la société a également acquis une participation de 80 % dans le bloc 7 en eaux peu profondes adjacent, et elle détient 33,3 % du bloc 42 en mer.

Valeurs associées

CHEVRON
160,335 USD NYSE +0,74%
Gaz naturel
2,86 USD NYMEX -0,59%
Pétrole Brent
69,24 USD Ice Europ +0,25%
Pétrole WTI
64,87 USD Ice Europ +0,22%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

