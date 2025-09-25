Chevron commencera à forer dans le bloc 5 du Suriname en octobre, selon le ministre

Le producteur d'énergie américain Chevron CVX.N devrait commencer à forer dans le bloc 5 en eaux peu profondes du Suriname le mois prochain, a déclaré le ministre du pétrole du pays, Patrick Brunings.

"Ils vont forer le puits Kori Kori", a-t-il déclaré lors d'une interview télévisée cette semaine. "Si ce puits contient effectivement du pétrole ou du gaz, ce sera évidemment très important pour la région, car il est beaucoup plus proche de la côte."

À l'issue d'une procédure d'appel d'offres, Chevron a acquis fin 2021 un intérêt opérationnel dans la zone. L'année suivante, la société a également acquis une participation de 80 % dans le bloc 7 en eaux peu profondes adjacent, et elle détient 33,3 % du bloc 42 en mer.