Chevron cherche à diversifier ses investissements dans les raffineries

(Corrige la citation du paragraphe 3 pour montrer que l'orateur a parlé d'"emploi" et non de "croissance")

Chevron CVX.N cherche à avoir un portefeuille équilibré de raffineries, a déclaré Brant Fish, le président des produits internationaux de la major américaine, lors de l'APPEC à Singapour.

"Il y aura des pays comme la Corée où nous investissons massivement dans la pétrochimie et la valorisation du pétrole lourd", a déclaré Brant Fish à propos des investissements existants de la société.

"Et puis il y aura des raffineries comme ici à Singapour, où nous avons choisi de ne pas faire ces gros investissements et d'obtenir en fait un meilleur rendement sur la plupart des parties du cycle sur le capital employé", a-t-il ajouté.

Reuters a rapporté en juin que Chevron avait demandé des offres non contraignantes pour la vente de sa participation de 50 % dans Singapore Refining Company (SRC).