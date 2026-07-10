Chevron Australia signe un contrat d'approvisionnement en gaz d'une durée de cinq ans avec Alinta Energy

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Chevron Australia CVX.N a annoncé vendredi avoir signé un accord à long terme avec le distributeur d'énergie Alinta Energy en vue de lui fournir du gaz naturel provenant de son portefeuille d'actifs en Australie-Occidentale.

Chevron a précisé qu’à compter de juillet 2027, elle fournirait 46 pétajoules de gaz à son partenaire de longue date Alinta Energy sur une période de cinq ans, à partir de ses participations dans les installations de Gorgon et Wheatstone, exploitées par Chevron, ainsi que dans le projet North West Shelf.

« Après près d’une décennie d’exploitation, Gorgon et Wheatstone sont devenus des piliers de la sécurité énergétique de l’État et fournissent ensemble environ 40 % de l’approvisionnement en gaz domestique de l’Australie-Occidentale », a déclaré Balaji Krishnamurthy, président de Chevron Australie, dans un communiqué de presse.

La société singapourienne Sembcorp Industries SCIL.SI a racheté l’année dernière le fournisseur australien de gaz et d’électricité Alinta Energy pour une valeur d’entreprise de 6,5 milliards de dollars australiens (soit 4,32 milliards de dollars).