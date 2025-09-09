Chevron augmentera la production de Vaca Muerta à 30 000 bpj d'ici la fin de l'année

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Chevron CVX.N prévoit d'augmenter la production de pétrole dans la formation de schiste de Vaca Muerta en Argentine à 30 000 barils par jour d'ici la fin de l'année, a déclaré mardi un dirigeant de la société.

S'exprimant lors de la conférence Argentina Oil and Gas à Buenos Aires, le dirigeant a déclaré que le pays avait besoin d'un environnement réglementaire stable et d'une liberté de mouvement des capitaux afin d'attirer de nouveaux investissements.