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Chevron affirme que les exportations de pétrole brut de Tengiz depuis le Kazakhstan se poursuivent sans interruption
information fournie par Reuters 07/04/2026 à 12:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La major pétrolière américaine Chevron a déclaré mardi que les exportations de pétrole brut du vaste gisement de Tengiz, le plus grand du Kazakhstan, se poursuivaient sans interruption.

Chevron a fait ces commentaires après que le ministère russe de la défense a déclaré lundi que l'Ukraine avait attaqué les installations du complexe de transbordement maritime du Caspian Pipeline Consortium, qui traite le pétrole du Kazakhstan, y compris celui de Tengiz, dans le port de Novorossiysk.

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