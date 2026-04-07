Chevron affirme que les exportations de pétrole brut de Tengiz depuis le Kazakhstan se poursuivent sans interruption

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La major pétrolière américaine Chevron a déclaré mardi que les exportations de pétrole brut du vaste gisement de Tengiz, le plus grand du Kazakhstan, se poursuivaient sans interruption.

Chevron a fait ces commentaires après que le ministère russe de la défense a déclaré lundi que l'Ukraine avait attaqué les installations du complexe de transbordement maritime du Caspian Pipeline Consortium, qui traite le pétrole du Kazakhstan, y compris celui de Tengiz, dans le port de Novorossiysk.