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Chevron accorde une prime exceptionnelle à ses employés après des résultats exceptionnels
information fournie par Reuters 03/08/2026 à 19:55
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Pour la plupart des salariés, la prime s'élève à la moitié du salaire de base mensuel

* Dans un e-mail interne, le directeur général évoque les synergies liées à l'accord avec Hess et la sécurité des opérations

* Trump renouvelle ses critiques à l'encontre des géants pétroliers et appelle à une baisse des prix du pétrole à la pompe

par Sheila Dang

Chevron CVX.N va verser à ses employés une prime exceptionnelle en récompense des résultats opérationnels enregistrés depuis le début de l'année, après la publication vendredi d'un rapport sur les résultats records de la société pétrolière américaine , favorisés par les prix élevés du pétrole liés à la guerre en cours en Iran .

Dans un e-mail interne daté de lundi et consulté par Reuters, le directeur général Mike Wirth a félicité le personnel de Chevron pour avoir atteint les objectifs de réduction des coûts, réalisé avant l’échéance les synergies liées à l’acquisition de Hess et assuré la sécurité des opérations malgré les bouleversements géopolitiques survenus cette année au Venezuela et au Moyen-Orient .

"De tels résultats, dans une année comme celle-ci, ne sont pas courants", a écrit M. Wirth. "Ils reflètent des efforts extraordinaires dans des circonstances extraordinaires."

La prime s’élèvera à la moitié du salaire de base mensuel pour la plupart des employés, précise l’e-mail.

Cette prime a été annoncée alors que le président américain Donald Trump renouvelait ses critiques à l’encontre des grandes compagnies pétrolières, les exhortant à baisser les prix de l’essence et reprochant dimanche à M. Wirth, lors d’une interview télévisée sur Fox News, de ne pas attribuer le mérite du succès de l’entreprise à l’administration. "Faites profiter vos clients de la baisse des prix de l’essence, dès maintenant!" a écrit Trump dans un message publié sur Truth Social. Chevron n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire concernant cette déclaration.

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