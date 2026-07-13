Chesapeake Utilities va construire un gazoduc de gaz naturel en Floride d'une valeur de 1,2 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Chesapeake Utilities CPK.N a annoncé lundi qu'elle allait développer, construire et exploiter un projet de gazoduc de gaz naturel en Floride pour un montant d'environ 1,2 milliard de dollars.
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