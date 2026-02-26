Cheniere porte son plan de rachat à plus de 10 milliards de dollars alors que ses bénéfices augmentent en raison de la forte demande de GNL





Cheniere Energy LNG.N a déclaré que son bénéfice du quatrième trimestre avait plus que doublé grâce à une forte demande de gaz naturel liquéfié (GNL) et la société a augmenté son objectif de rachat d'actions à plus de 10 milliards de dollars jusqu'en 2030.

Les actions du plus grand producteur de GNL aux États-Unis étaient en hausse de 1,2 % à environ 223 dollars dans les échanges avant bourse jeudi.

Les États-Unis sont le plus grand exportateur de GNL au monde et ont expédié 15 milliards de pieds cubes par jour (bcfpd) de ce combustible surfondu l'année dernière, selon l'Administration américaine d'information sur l'énergie (EIA), en hausse de 26 % par rapport à 2024.

L'activité commerciale dans le secteur s'est encore accélérée après que le président Donald Trump a levé le moratoire sur les nouveaux permis d'exportation de GNL après son entrée en fonction en janvier de l'année dernière.

La phase 3 du projet Corpus Christi de Cheniere, une installation d'exportation dans le sud du Texas, était achevée à 94,1 % au 31 décembre, a déclaré la société jeudi.

Fin décembre, la société a achevé le train 4 du projet , les trois trains restants devant être achevés en 2026.

Le projet devrait ajouter 10 millions de tonnes métriques par an (mtpa) de GNL à la capacité de production de Cheniere de 15 mtpa à l'installation d'exportation de Corpus Christi.

Par ailleurs, le producteur de GNL a déclaré qu'il fournira 1,2 million de tonnes par an (mtpa) de GNL au CPC de Taïwan de 2026 à 2050.

TRIMESTRE SOLIDE

La société a annoncé un bénéfice net attribuable à Cheniere de 2,3 milliards de dollars, soit 10,68 dollars par action, pour le trimestre clos le 31 décembre, contre 977 millions de dollars, soit 4,33 dollars par action, un an plus tôt.

Les revenus du GNL ont augmenté de 24,5 % à 5,31 milliards de dollars au cours du trimestre, par rapport à l'année précédente, tandis que le nombre de cargaisons exportées a augmenté d'environ 11 % à 185.

La société a déclaré que le plan de rachat révisé reflétait une augmentation de 9 milliards de dollars de son autorisation existante, qui comprenait 1 milliard de dollars déployés au quatrième trimestre.

Cheniere a prévu un bénéfice de base ajusté entre 6,75 milliards de dollars et 7,25 milliards de dollars pour 2026, ce qui est inférieur aux estimations de Wall Street de 7,27 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.