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Cheniere obtient l'autorisation d'alimenter en gaz naturel la dernière usine de son projet d'extension de GNL
information fournie par Reuters 28/07/2026 à 18:43
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Curtis Williams

Les autorités réglementaires américaines ont approuvé la demande de Cheniere Energy LNG.N visant à introduire du gaz naturel dans le train n° 7 de son projet d’exportation de GNL de Corpus Christi, dans le sud du Texas, selon une lettre de la Commission fédérale de régulation de l’énergie (FERC) publiée mardi.

* Cette autorisation permet au plus grand exportateur américain de GNL de se rapprocher un peu plus de la mise en production de son septième et dernier train dans le cadre de son projet d’extension de moyenne envergure à Corpus Christi.

* La phase 3 de Corpus Christi est conçue pour ajouter plus de 10 millions de tonnes métriques de GNL, augmentant ainsi la capacité d’exportation américaine de GNL alors que les promoteurs cherchent à répondre à la demande mondiale croissante pour ce combustible surrefroidi.

* Les États-Unis sont le premier exportateur mondial de GNL, et Cheniere est le deuxième producteur mondial de GNL.

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