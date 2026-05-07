Cheniere enregistre une perte trimestrielle alors que le conflit iranien affecte les contrats dérivés sur le GNL

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions et du contexte aux paragraphes 6 et 7)

Cheniere Energy LNG.N a enregistré une perte au premier trimestre jeudi, après avoir réalisé un bénéfice l'année dernière, pénalisée par des pertes de plusieurs milliards de dollars liées à des contrats dérivés sur le GNL, alors que les tensions géopolitiques et la volatilité des prix mondiaux du gaz ont secoué les marchés de l'énergie.

La société a déclaré que ses résultats avaient principalement souffert d'une variation défavorable de 4,8 milliards de dollars de la valeur des contrats dérivés liés à ses contrats de GNL à long terme.

La volatilité des marchés mondiaux du gaz naturel liquéfié, suite à la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran, affecte les entreprises du secteur de l'énergie, alors même que la demande d'exportations de GNL américain reste forte.

La société a déclaré que les fluctuations des prix mondiaux du gaz étaient dues à des conditions d'approvisionnement tendues, à des perturbations dans le transport maritime et à des tensions géopolitiques au Moyen-Orient, ce qui a creusé l'écart entre les prix du gaz aux États-Unis et les prix mondiaux.

Cheniere a averti que les prix mondiaux du GNL resteraient volatils si les perturbations persistaient, ce qui pourrait affecter les bénéfices et les flux de trésorerie futurs.

Le directeur général Jack Fusco avait déclaré en mars que les chocs sur le marché du GNL nuisaient à la croissance de la demande, car la hausse des prix poussait certains pays hors du marché, ajoutant que le dernier conflit au Moyen-Orient avait souligné la nécessité de diversifier l'approvisionnement.

Le Train 5 de Cheniere , qui fait partie d'un projet de développement de sept trains censé ajouter 10 millions de tonnes par an de capacité d'exportation à son usine de GNL de Corpus Christi au Texas, a commencé à fonctionner à pleine capacité fin mars.

Son projet Corpus Christi Stage 3, une installation d'exportation située dans le sud du Texas, était achevé à 96,5% au 31 mars, a indiqué la société jeudi.

Le chiffre d'affaires de la société lié au GNL s'est élevé à 5,72 milliards de dollars au cours du trimestre, contre 5,31 milliards de dollars un an plus tôt, tandis que le chiffre d'affaires lié à la regazéification est resté stable d'une année sur l'autre.

La société basée à Houston, au Texas, a enregistré une perte nette trimestrielle de 3,5 milliards de dollars, soit 16,65 dollars par action, contre un bénéfice de 353 millions de dollars, soit 1,57 dollar par action, l'année dernière.