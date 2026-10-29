Cheniere Energy : indicateurs financiers au vert au 3e trimestre, objectifs rehaussés

Au 3e trimestre 2026, Cheniere Energy a enregistré un chiffre d'affaires d'environ 6,2 milliards de dollars en hausse de 39% sur un an. L'EBITDA consolidé ajusté a progressé de 18% pour s'établir à 1,9 MdUSD. De son côté, le résultat net ressort à environ 1,2 MdUSD de dollars, soit une augmentation de 12% en glissement trimestriel.

Sur cette même période, le flux de trésorerie distribuable s'est quant à lui élevé à environ 1,2 MdUSD.

Fort de cette génération de trésorerie, la société américaine de gaz naturel liquéfié poursuit sa stratégie de redistribution de valeur et de gestion de son capital.

Une allocation du capital soutenue au profit des actionnaires et des investissements

Pour le 3e trimestre, le conseil d'administration de Cheniere a déclaré un dividende trimestriel en numéraire de 0,625 USD par action ordinaire (en hausse de plus de 12% par rapport au trimestre précédent), payable le 17 novembre 2026 aux actionnaires inscrits à la clôture des registres le 9 novembre 2026.

Au cours du trimestre écoulé, le groupe a déployé respectivement environ 1,5 MdUSD dollars dans le cadre de son plan global d'allocation du capital, en procédant aux opérations suivantes :

- rachat d'actions : acquisition d'environ 2,8 millions de titres pour un montant respectif d'environ 731 MUSD;

- versement de dividendes trimestriels de 0,555 USD par action ordinaire, représentant un total d'environ 114 MUSD ;

- investissement d'environ 740 MUSD en capital de croissance, dont environ 626 MUSD financés par les flux de trésorerie liés aux capitaux propres ;

- remboursement d'environ 54 MUSD de dette consolidée à long terme.

Relèvement des perspectives pour l'ensemble de l'année 2026

Ces solides réalisations opérationnelles permettent à l'entreprise d'aborder la fin d'année avec un optimisme renforcé.

Le producteur et exportateur de gaz naturel liquéfié (GNL) aux Etats-Unis a ainsi relevé ses prévisions financières pour l'ensemble de l'exercice 2026.

L'EBITDA consolidé ajusté est désormais anticipé entre 8,75 et 9,25 MdsUSD contre une fourchette précédente de 7,90 à 8,40 MdsUSD.

De son côté, le flux de trésorerie distribuable est maintenant attendu entre 6,05 et 6,55 MdsUSD contre 5,30 à 5,80 MdsUSD auparavant.